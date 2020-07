ĀdasMinistrija! Rojs Rodžers aicina apgūt ādas kopšanas noslēpumus

Kā seju sagatavot dienai? Kā attīrīt vakarā? Ko vispār nozīmē vesela sejas āda? Cik maksā viena vizīte pie dermatologa? Ko darīt, ja gadās "nejauši" izspiest pumpu? Kā galu galā pareizi novērtēt ādas tipu un kā to pasargāt no saules stariem?

Šos un daudzus citus jautājumus, pie spoguļa stāvot, savam atspulgam uzdod ne vien jaunieši, bet arī pieaugušie. Mūsdienu milzīgās informācijas laikmetā pie atbildēm nonākt nav grūti, taču apmaldīties arī nav grūti. Cilvēks ir noguris no neprofesionāliem viedokļiem no viltusziņām, no nenopietniem influenceriem un no visiem citiem pašpasludinātiem speciālistiem.