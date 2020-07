"Bet patiesībā tas jau gadiem bija pamanāms šad tad, bet pēdējā laikā tās slūžas ir vaļā," viņš piebilda. "Šīs situācijas dēļ ar vīrusu gan pasaulē, gan pie mums sākām dzīvot vairāk mājās. Un mēs ieraugām varbūt to, ko gadiem neesam redzējuši."

"Interesanti ir tas, ka attiecīgās iestādes to nezina vai negrib zināt, bet ir vairāk nekā skaidrs, ka tas notiek jau gadiem," pauda Rihards.

"[Ir] ievērojami citādāk. Mēs redzam, mēs aplaudējam, mēs priecājamies, ka redzam policiju, un tiešām viņi dara to, kas būtu jādara vietās, kur izteikta ir šī problēma," atklāja iedzīvotājs.

Tomēr arvien vairāk cilvēki arī no citiem rajoniem sāk iesūtīt materiālus, atklāja Rihards.

Neskatoties uz to, ka tur atrodas Valsts policijas (VP) un Iekšlietu ministrijas (IeM) ēku komplekss, vēl pavisam nesen situācija bijusi krietni sliktāka, nekā tā ir pašlaik.

Vaicāts, par ko ir galvenais satraukums saistībā ar situāciju, Rihards sacīja, ka tas ir "ne tikai par paša dzīvību, bet arī par bērniem". "Ja viņi iet uz skolu un atpakaļ, un it sevišķi, kad tu redzi tos, kas lieto narkotikas un uz ielas vāļājas, un tev bērnam jāpaskaidro, ko īsti tas onkulis tur dara - mēs šeit nerunājam par alkoholiķiem, bet par tiešām smagu narkotiku lietošanu - tad ir ļoti grūti paskaidrot."

Viņš norādīja, ka "vecāki ir kreatīvi", bērniem skaidrojot šādas lietas, "bet negribas jau dzīvot tādā vidē". Turklāt ne Rihardam vienīgajam no apkaimes iedzīvotājiem ir ģimene.

Vaicāts, kādu risinājumu viņš pats redzētu, Rihards norādīja, ka "svarīgi droši vien ir nevis cīnīties ar sekām, bet izgriezt to problēmu jau pašā saknē". Viņš pauda cerību, ka atbildīgajās iestādēs ir pietiekami "adekvāti un kompetenti" cilvēki, kas ar šādām problēmām tiek galā.

Iedzīvotājs pauda, ka plašā rezonanse, ko izraisījusi situācija, liecina, ka ne viņam vienīgajam šī problēma ir aktuāla. Katru dienu par to tiek saņemtas ziņas no "neskaitāmām ģimenēm". "Brīžiem neticas, ka tu dzīvo savā pilsētā, savā valstī, un ir šādas problēmas."

"Mēs nevaram izlikties, ka tas nenotiek," viņš sacīja, aicinot "katru darīt to, kas viņam jādara". "Šī situācija, kad visbiežāk bija tā, ka mēs zvanām policijai un mūs principā "atfutbolē", tautas valodā runājot, tad ir ļoti skumji. Ir tā, ka tu nejūties droši."

Stāvot uz ielas, Rihards norādīja uz kādu pāri - sieviete esot "varone" vienā no bēdīgi slavenajiem video. Viņai ejot mums garām, nekas neliecināja, ka sieviete būtu lietojusi narkotikas, un būtu grūti iedomāties, ka citā dienā viņa ir tādā reibumā, ka pilnībā nereaģē uz apkārt notiekošo.

Taču vēl nesen policija neesot bijusi redzama pat tad, kad cilvēki nopietnā reibumā atradās atbildīgo iestāžu degungalā. Vienā no publicētajiem video redzams, kā apreibusi sieviete guļ pie IeM ēkas ieejas. Savukārt citā - lietotāja ar nolaistām biksēm guļ pagalmā, kas redzams pa ēkas logiem.

Kāda citā pagalmā gan pavērās aina, kas daudziem varētu uzdzīt nelabumu. Ekskrementu smaka bija jūtama un tie bija redzami jau vārtrūmē, kas uz to veda. Ieejot pagalmā, atklājās nopļauts zāliens, kurā izmīta taciņa uz stūri, kas no nevēlamām acīm ir vistālāk. Taciņas abas malas no vienas vietas noklātas ar cilvēku fekālijām, šļirču iepakojumiem un dažām šļircēm, kā arī dažādiem citiem atkritumiem.