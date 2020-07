Uzbāzīgie "draudziņi" - kā atpūsties pie dabas bez kukaiņu uzmanības?

Atvaļinājumu laiks rit pilnā sparā, un šogad to daudzi izbauda, apmeklējot vietējos dabas objektus un apskates vietas, dodoties pārgājienos un visādi citādi baudot dabu. Tomēr jāpatur prātā, ka kukaiņiem šis ir aktivitātes laiks un to kodiens var nepatīkami ietekmēt atpūtas plānus. Kā pasargāt sevi no ērču, odu, dunduru un citu kukaiņu kodumiem, pareizi izvēloties repelentus? Par to konsultē BENU Aptiekas klīniskā farmaceite Ļubova Blaževiča.