Dombrovskis: ES dalībvalstīm nevajadzētu kavēties ar nacionālo ekonomikas noturības plānu izstrādi

"Lēmums par ES pašu ieņēmumu griestu palielināšanu ir svarīgs, jo uz tā balstās EK iespējas aizņemties finanšu tirgos, lai nodrošinātu līdzekļus ES atjaunošanas fondam. Savukārt attiecībā uz atjaunošanas fondu, ES dalībvalstīm būs jāizstrādā savi nacionālie ekonomikas atjaunošanas un noturības plāni, kurus EK aicina izstrādāt līdz šā gada rudenim, lai līdzekļi no ES atjaunošanas fonda pēc iespējas ātrāk nonāktu dalībvalstu rīcībā," informēja Dombrovskis, piebilstot, ka šajā jautājumā EK jau ir sākusi neformālas sarunas ar ES dalībvalstīm.

Vaicāts, kad sagaidāma galīgā vienošanās par ES nākamo daudzgadu budžetu un ES atjaunošanas fondu, Dombrovskis atzina, ka to ir grūti prognozēt, bet skaidrību varētu viest Eiropas Parlamenta plenārsēde.

EK priekšsēdētājas izpildvietnieks uzsvēra, ka nākamajam ES daudzgadu budžetam jāstājas spēkā 2021.gada 1.janvārī, tāpēc galīgā vienošanās par to būtu jāpanāk dažu mēnešu laikā.

Dombrobvskis arī norādīja, tā kā EK plāno no finanšu tirgiem piesaistīt lielus līdzekļus, ir nepieciešams nostiprināt ES budžeta spējas šos izdevumus pastāvīgi finansēt.

Pēc viņa teiktā, patlaban lielāko daļu ES budžeta veido dalībvalstu iemaksas, tomēr EK piedāvā radīt jaunus pašu resursus. Par vienu no šiem resursiem ES dalībvalstis jau ir vienojušās un tas stāsies spēkā no 2021.gada janvāra, proti, ES būs spēkā tā dēvētais plastmasas atkritumu nodoklis, ko valstis maksās par plastmasu, kas netiek pārstrādāta. Tās valstis, kuras pilnībā pārstrādā plastmasu, no šī nodokļa būs atbrīvotas.