"Likums nosaka, ka jums tagad mani ir jāapgādā!" Vai bērniem jāapmaksā pansionāta rēķini tēvam, kas par tiem nekad nav rūpējies?

Bērnībā tēvs, būdams dzērumā, fiziski izrēķinājās ar māti – sita viņu, meta ar nažiem, dzina ārā no mājām. Dzērumā nav žēlojis arī bērnus.

Reiz meiteņu māte pēc vīra kārtējās ārdīšanās dzērumā izsaukusi policiju un vīrietis aizvests uz atskurbtuvi. Tad viņa trīs dienu laikā paņēmusi pašu nepieciešamāko un kopā ar bērniem aizbēgusi no varmākas uz vietējo kopmītni.

Kaut arī vīrietis raidījumam stāsta, ka viņa pensija aprēķināta no teju 40 gadu ilga darba stāža, viņš apgalvo, ka alimentus nav maksājis, jo vienkārši neesot bijis no kā. “Pie saimnieka es nopelnīju divi lati. Pēc tam jau viņš sāka pa pieci lati maksāt,” stāstīja abu sieviešu tēvs Valērijs Smirnovs.

Gadiem ilgi ģimenei ar tēvu nav bijis nekāda kontakta, līdz piepeši tēvs par sevi nesen atgādinājis - pagājušā gadā no Jelgavas Sociālā dienesta saņemta vēstule, ka

Ludmila uzskata, ka tas nav taisnīgi: "Cilvēks nerūpējās par savu ikdienu, par savu nākotni, viņam nebija jādomā par to, ka jāceļas četros uz darbu, ka jābaro, jāapģērbj un jāsūta skolā bērni. Cilvēks var atļauties nestrādāt no 43 gadu vecuma un tad, kad pensijā viņam nepieciešama kaut kāda palīdzība, viņš var atļauties vērsties pie saviem bērniem un teikt, ka "likums nosaka, ka jums tagad mani ir jāapgādā!""

Abas māsas vērsās Zemgales rajota tiesā atbrīvot no pienākuma uzturēt tēvu, bet tiesa šo lūgumu noraidīja. Jelgavas novada pašvaldības juridisko pakalpojumu sniedzējs Aldis Jēgers "4.studijai" skaidroja - tiesa lietu izbeidza, jo Ludmilas tiesības nebija aizskartas, proti, tā kā viņai nebija ienākumu, no kuriem apmaksāt tēva rēķinus, viņa no šī maksājuma jau bija atbrīvota, bet otra māsa nebija neko iesniegusi.