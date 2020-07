Valsts prezidents: Jautājums par latviešu vēsturiskajām zemēm ir svarīgs, lai būtu iespējams valsts atbalsts kultūrtelpu attīstībai

Atklājot diskusiju, Valsts prezidents sacīja, ka suitu kultūra un tradīcijas ir svarīgas ikvienam latvietim, jo latvietība ir daudzveidīga. "Tas mums ir jāuzsver un reizēm varbūt jāatklāj no jauna, jo padomju laikos kultivēja plakanu latvietības jēdzienu bez daudzveidības, tāpēc ir ļoti labi, ka, neraugoties uz visu, cauri laikiem jūs esat saglabājuši šo savu specifisko kultūras tradīciju un īpatnību, kas ir radusies vēsturisku apstākļu dēļ," klāstīja Levits.

Viņš norādīja, ka suiti ir "katoļticīga saliņa luterāņu vidē", kas pierāda to, ka šeit var sadzīvot dažādas reliģijas, kā arī suitu pamatā esošā reliģiskā dažādība ir nostiprinājusi introverto latvieti.

"Suitu kultūras saknes pēdējos gados ir atguvušas savu spēku, primāri pateicoties cilvēkiem pašiem, un tas ir labi, jo kultūru nevar uzturēt mākslīgi, tam ir jānāk no cilvēkiem, kuri jūtas tai piederīgi. Protams, arī valstij un pašvaldībai ir jāatbalsta kultūra, bet tā nevar šo kultūru izkopt cilvēku vietā. Domāju, ka suitu kultūras atbalsta programma būtu ļoti laba, un to vajag panākt. Kultūra ir ilgtspējīgs fenomens, tādēļ es iestātos par institucionālu atbalstu, nevis projektu veidā, jo tas nav nekas pastāvīgs. Un šāda veida programma būtu Kultūras ministrijas pārziņā. Tāpat es atbalstu to, ka šeit, suitos, ir jābūt ekonomiskajai dimensijai, un noteikti ir jāstiprina horizontālā sadarbība starp pašvaldībām," uzsvēra Levits.