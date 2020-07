Atklāts, ka katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs cieš no matu izkrišanas

Mati ir viena no skaistākajām cilvēka rotām, tomēr to veselību ietekmē gan organisma iekšējie, gan arī ārējie vides faktori un matu kopšanas paradumi. BENU Aptiekas skaistuma konsultante Natālija Gavriļčenko skaidro, ka matu veselību ietekmē vispārējais veselības stāvoklis, uztura paradumi, stress, ārējā vide (saule, sāls, hlorēts ūdens), mehāniskā ietekme (ķemmēšana, veidošana, pīšana, sasiešana ar gumijām, matu sprādžu lietošana), ķīmiskā apstrāde (krāsošana, balināšana, ilgviļņi, keratīna taisnošanas procedūras), kā arī ikdienas paradumi un matu kopšanas līdzekļu izvēle.

Piemēram, starp jauniešiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem 33% atzīmējuši, ka saskaras ar matu izkrišanu, vecumā no 35 līdz 44 gadiem šis rādītājs ir 28%, bet starp respondentiem vecumā no 55 līdz 63 gadiem tikai 20% noradījuši, ka pašlaik saskaras ar matu izkrišanu. Eksperte N.Gavriļčenko skaidro, ka "par matu veselību uztraucas arī vīrieši, tomēr ne katrs vīrietis ir gatavs regulāri veltīt laiku matu kopšanas procedūrām".