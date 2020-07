Kā rīkoties, ja nojaušat, ka esat emocionālais varmāka?

Atšķirībā no atklātas agresijas, ļaunprātīgu agresiju ir grūti pamanīt - gan attiecībā pret sevi, gan no malas. Apziņas posmā vissvarīgākais ir saprast, ka pat visnopietnākie emocionālie varmākas kādā brīdī var kļūt par emocionālās vardarbības upuri. Ļoti rets varmāka gūst patiesu baudu no tā, ka sāpina mīļos. Pretejā gadījumā tā jau ir psihiatriska rakstura diagnoze. Bieži vien aiz agresīvas manipulatīvas izturēšanās ir paslēptas dziļas emocionālas brūces, kuras ir jānovērš, jāatzīst un jāārstē.