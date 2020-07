Pieci ienaidnieki, kas ietekmē ādas novecošanos. Kā cīnīties?

Ilgstoša atrašanās saulē, tostarp arī solārija apmeklējumi, ievērojami paātrina ādas novecošanās procesu. Ja saulē plānots uzturēties vairāk nekā 15 minūtes, nepieciešams izmantot saules aizsargkrēmu ar aizsardzības līmeni vismaz SPF 25, lai pasargātu ādu no iespējamiem saules apdegumiem.

Ja ir grūtības iemigt, konsultējoties ar ārstu vai farmaceitu var lietot preparātus, kuru sastāvā ir melatonīns, kas palīdzēs iemigt un atvieglos nepatīkamās izjūtas, ko raisa izjaukts dabīgais diennakts ritms. No augu valsts līdzekļiem līdzēs apiņi un melisu saturoši preparāti.

Nepietiekama ūdens uzņemšanas dēļ sejas āda var kļūt dehidratēta, veicinot krunciņu rašanos un mainot ādas reljefu un krāsu. Lai no tā izvairītos, dienā nepieciešams uzņemt vismaz divus litrus ūdens.

Jāatceras, ka pie diennaktī izdzertā šķidruma nevar pieskaitīt saldinātos un gāzētos dzērienus, kafiju un tēju. Savukārt, lai sejas ādu patīkami atsvaidzinātu un mitrinātu no ārpuses, var lietot celulāros ūdeņus, kuru sastāvā ir hialuronskābe. Tie mitrina ādu un sniedz ādas šūnām enerģiju.

Neatkarīgi no tā, vai tiek lietota dekoratīvā kosmētika, viens no svarīgākajiem skaistuma baušļiem ir obligāta sejas attīrīšana no kosmētikas vai dienā uzkrātajiem putekļiem. Nenotīrīta kosmētika un citi netīrumi nosprosto poras un rada ne tikai diskomforta sajūtu, bet arī kairina ādu un var radīt iekaisumu.