Īrijā kampaņa aicina jauniešus izvēlēties "mīlēšanos" telefoniski

Kampaņas mērķis ir atturēt cilvēkus no seksuāliem kontaktiem ar personām, ar kurām viņi nedzīvo kopā, lai samazinātu koronavīrusa izplatību dzimumsakaru ceļā.

Reklāmlapiņās, kas ir pieejamas Īrijas aptiekās, minēts, ka valsts turpina cīnīties pret vīrusa izplatību, cilvēkiem būtu jāapsver iespēja pašapmierināties vai izmantot "seksu pa tālruni" vai "seksu internetā", lai izvairītos no ciešiem kontaktiem. Pāriem tiek piekodināts izvairīties no seksuālām darbībām, īpaši, skūpstīšanās, ja kādam no partneriem parādās Covid-19 simptomi.