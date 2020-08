Robertam ir 28 gadi. Viņam nepatīk par sevi daudz runāt. Roberts atklāj, ka viņš ir visai liels vientuļnieks un viņam nav daudz draugu. Viņš sevi raksturo kā neparedzamu. "Es reiz devos 30 kilometru garā pārgājienā no Tartu uz Alatskivi, lai no avota pasmeltu ūdeni," šādu faktu par sevi atklāj jaunais vīrietis.

Viņš nekad neesot baidījies no asinīm un allaž ticis galā ar situācijām, kas prasa lielu stresa noturību. "Es domāju racionāli - es vienmēr saglabāju mieru. Piemēram, kad manam tēvam bija sirdslēkme, es nekritu panikā, bet sniedzu pirmo medicīnisko palīdzību, līdz ieradās ātrā palīdzība."

Šis "sociālais sabrukums", kā viņš to sauc, ir pavadījis viņu visas dzīves garumā. "Es tāpēc devos uz skolu tikai divas vai trīs dienas nedēļā, bet, tā kā man bija labas atzīmes, mani nevarēja izmest no tās," viņš pastāsta.

Roberts pozē ar ieroci netālu no YPG galvenā štāba.

Tāls karš un dīvaini jauni paziņas

Roberts sekoja notikumiem Sīrijā, izmantojot tīmekļa vietnes, kas necenzēja kara šausmas. Kurdiem ir arī iespaidīga propagandistu komanda, kuras uzdevums ir piesaistīt atbalstu no visas pasaules. Viens no propagandistiem Rietumu pasaulē ir amerikānis Džordans Matsons. Pirmais ārvalstu kaujinieks, kurš brīvprātīgi palīdzējis kurdiem. Roberts jau labu laiku bija sekojis kareivja aktivitātēm sociālajos tīklos.

Roberts pastāsta, ka viņi nekad nav runājuši par to, kā viņa draugi nopelna sev iztikai, taču viņš to ātri vien esot pats sapratis. "Šobrīd viņi visi ir miruši vai aiz restēm. Viņi nebija labi cilvēki."

Pēc viņa teiktā, viens no iemesliem doties karot bija personīgā interese, taču viņa lēmumu vairāk ietekmējis tas, ka uz Sīriju bija aizbraukuši viņa draugi - bez viņiem Roberts uz turieni nebūtu devies. "Es cerēju, ka varbūt mēs atradīsim Emīliju, kura palika blokādē," pauž vīrietis.

Pieteikšanās kareivju rindām sociālajā tīklā "Facebook"

ISIS fronte atradās piecu līdz desmit kilometru attālumā no viņiem, un naktīs viņi uz mītnes jumta vēroja ASV armijas gaisa uzlidojumus. "Durvis un logi trīcēja, bija redzami zibšņi. Troksnis bija iespaidīgs. Pat triecienvilnis bija jūtams," viņš saka.

Tur Roberts satika itāli, kurš vēlējās nokomplektēt savu komandu. "Viņš sāka mani apmācīt. No alvas plāksnēm mēs izgatavojām cilvēka figūru un mācījāmies šaut," stāsta Roberts. Izrādījās, ka viņam uz to bijis ķēriens.

"Mēs iemācījāmies izjaukt ieročus un laika gaitā mēs to varējām izdarīt ar aizvērtām acīm," saka Roberts.

"Es no visiem biju jaunākais, jo uz viņu fona es izskatījos kā pusaudzis," saka Roberts, kurš tajā laikā bija vien 23 gadus vecs.

Pēc Roberta teiktā, viņa līdzgaitnieki bija ļoti dažādi cilvēki, un viņu uzturēšanās iemesli un mērķi Sīrijā dažkārt šķituši pat ļoti apšaubāmi. "Daži bija noziedznieki, citi bēgļi. Viens amerikānis aizbēga no tēva uzspiestajiem pienākumiem. Mūsu vidū bija arī garīgi nestabili cilvēki," turpina Roberts. "Viens amerikānis izdarīja pašnāvību, mēs viņu pieskatījām no agra rīta līdz vēlam vakaram. Kāds cits pastāvēja par to, ka dvīņu torņus 2001. gadā uzspridzināja citplanētieši..."