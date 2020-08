Veselības centrā, kura uzraudzībā šonedēļ mira jauna māmiņa, uzskata, ka dzemdēt ārpus stacionāra ir droši

Plānotas mājdzemdības kopš 2006. gada regulē Ministru kabineta noteikumi, kuros sīki aprakstīts, kādos gadījumos, kāda aprīkojuma un speciālistu uzraudzībā dzemdības mājās ir pieļaujamas. Šādu pakalpojumu piedāvā vairāki medicīnas centri. Un ik gadu Latvijā notiek no 250 līdz aptuveni 300 plānotu mājdzemdību. Tas gan ir vien nedaudz virs 1% no kopējā dzemdību skaita.

"2%, tas ir divas sievietes no 100. Tad attiecīgi nepieciešams to izskaidrot, saprast, un pacientam arī pieņemt, ka nepieciešamības gadījumā, ja man būs nepieciešama asins pārliešana vai kaut kāda cita iejaukšanās, ārpus stacionāra to nebūs iespējams veikt. Līdz ar to – no pacientu drošības viedokļa, protams, visdrošākais veids dzemdēt ir tur, kur ir plaša spektra mūsdienīga palīdzība," norāda Rīgas Dzemdību nama Dzemdību centra vadītāja Anna Miskova.