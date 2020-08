Sasniedzot vecuma pensiju, izdienas pensiju saņēmēju ienākumu līmenis saglabāsies tādā pašā apmērā

Izdienas pensijas no valsts pamatbudžeta tiek nodrošinātas militārpersonām, Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm, prokuroriem, Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka māksliniekiem, tiesnešiem, diplomātiem, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām.

Patlaban izdienas pensijas saņēmējam vecuma pensija tiek piešķirta saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām". Ar dienu, kad tiek sasniegts vecuma pensijas piešķiršanai noteiktais vecums, līdz vecuma pensijas piešķiršanai tiek pārtraukta izdienas pensijas izmaksa. Pēc vecuma pensijas piešķiršanas izdienas pensijas izmaksu atjauno, izdienas pensiju samazinot par piešķirtās vecuma pensijas apmēru. Starpība tiek izmaksāta no valsts pamatbudžeta līdzekļiem.

Atņemot mūža pensijas polises apmēru, personas ienākumi nesamazināsies, jo šo atņemto daļu persona saņems no dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām mūža pensijas polises veidā.

Lai turpmāk nodrošinātu izdienas pensijas izmaksu, piešķirot vecuma pensiju, jābūt noteiktam vienādam mūža pensijas polises apmēram mēnesī visā izmaksas laikposmā. Lai to nodrošinātu, tiks veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību", kuros šobrīd noteikta mūža pensijas polises iegādes un izmaksas kārtība.

Pirms likumprojekta izstrādes notika diskusija par nepieciešamajām izmaiņām likumā, kurā piedalījās Latvijas Finanšu nozares asociācijas, Finanšu tirgus un kapitāla komisijas un VSAA pārstāvji. Diskusijas dalībnieki atbalstīja, ka no 2023.gada tiks noteikts mūža pensijas polises mēneša apmērs, kurš tiks izmaksāts visā polises darbības laikposmā. Līdz ar to dzīvības apdrošināšanas sabiedrība pirms fondētās pensijas kapitāla saņemšanas no VSAA, paziņos VSAA par konkrētās personas mūža pensijas polises mēneša apmēru.