Šāvieni, kailas meitenes un nemaksāta īre. Jūrmalā īrnieks uzkundzējies miljonu vērtam īpašumam un izlikt viņu nevar

Īpašniece un viņas pārstāve uzskata, ka vīrietis apzināti, izmantojot robus likumdošanā, atradis īpašumu, kurā ieperināties. Īpašuma teritorija un ēkas nepilna gada laikā bojātas un nekoptas, tāpat no savrupmājas pazudusi sadzīves tehnika, ko apliecina izīrēšanas brīdī sagatavotais pieņemšanas-nodošanas akts. Kaitnieciskais īrnieks nekautrējas nodot īpašumu apakšīrei, kas arī ir pretrunā īres līgumam.

Tāpat īpašnieces pārstāve teic, ka pēc tam, kad parādu dēļ SIA "Jūrmalas ūdens" atslēdza ūdens padevi, īrnieks patvarīgi to atjaunoja, noraujot plombas. Patvarību konstatējis arī ūdensapgādes uzņēmums.

"Par to, ka viņš nepilda nevienu īres līguma punktu, mēs ar viņu vienpusēji lauzām līgumu, bet izlikt šo cilvēku mēs pēc likuma nevaram, kamēr nebūs tiesas sprieduma par izlikšanu.

Savukārt īrnieks, kā iemūžināts video, par to draudēja īpašnieces uzticības personām un izsauca policiju, kas norādīja, ka īpašniecei nav tiesību izlikt īrnieku no īpašuma, kamēr to neatļauj tiesa. Likumsargi palīdzēja īrniekam atgriezties īpašumā.