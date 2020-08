Kosmētika nepalīdzēs: septiņas pazīmes, kas liecina par nekoptu ķermeņa higiēnu

Matu griešana ir svarīga vizuāla pārmaiņa - it īpaši, ja tie aug lēni. Tomēr sašķēlušies matu gali sabojā visu izskatu - tie izskatās ļoti nekārtīgi. Neviens līdzeklis neatbrīvos jūs no šīs problēmas - tas to tikai vizuāli paslēps (un pat tad ne visos gadījumos). Matu konstanta ieveidošana neuzlabos garumu un nemaskēs sašķeltos galus. Nežēlojiet, nogrieziet matus, un sāciet par tiem pareizi rūpēties, lai situācija neatkārtotos.