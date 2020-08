"Olympique" pārsteidz "City" un sasniedz UEFA Čempionu līgas pusfinālu

Lionas komanda vadības grožus ieguva spēles 24.minūtē, kad partnera misēkli uzbrukumā par vārtu guvumu pārvērta Maksvels Kornē. Futbolists bija pirmais pie pretinieku aizsarga atsistās bumbas un no tālas distances izdarīja precīzu sitienu vārtu apakšējā kreisajā stūrī.

Līdzsvaru uz rezultāta tablo "City" izdevās atgriezt 69.minūtē, kad de Brujne no soda laukuma dziļuma saņēma piespēli no Stērlinga. Lionieši gan ilgi nevilcinājās un jau pēc desmit minūtēm Musa Dembelē laukuma centrā saņēma piespēli starp "City" aizsargiem un vienatnē devās uz vārtiem, kur bumbu prata pasist garām no vārtiem izgājušajam Edersonam.