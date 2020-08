"Fašisms vēl nav uzvarēts, es atkārtoti par to pārliecinājos!" pauž Vladimirs Dubnitskis, kurš vien pirms pāris dienām tika atbrīvots no cietuma. Cīnoties par godīgām vēlēšanām, opozīcijas atbalstītāji tiekas mītiņos un protestu akcijās visā valstī jau ilgāk nekā nedēļu. Bieži pat parasti garāmgājēji cieš no nesamērīgas militāro spēku pretestības... Brāļi Dubnitski, sazinoties nedēļu, portālam "Apollo" uzticēja savu pieredzes stāstu.