Aptuveni 20 minūtes pirms protesta sākuma Brīvības pieminekļa pakājē tika uzstādīta neliela skatuve, no kuras Šlesers vēlāk teica aptuveni 40 minūšu ilgu uzrunu.

Iepriekš bija plānots, ka sapulcē piedalīsies 100 dalībnieku, bet ieradās apmēram 300. Daļa no tiem - aptuveni 40 cilvēku - ieradās apmēram 15 minūtes pirms oficiālā protesta sākuma kopā ar Šleseru.

Ik pa laikam no tiem, kas klausījās uzrunu, izskanēji izsaucieni gan par to, ka vēlēšanas neesot notikušas godīgi, gan par to, ka valdība ir zagļi.