Satiksmes ministrija rosina no nākamā gada atvērt autoceļu ikdienas uzturēšanas tirgu

SM konceptuālajā ziņojumā "Par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas tirgus atvēršanu no 2021.gada" norāda, ka pašreiz valsts autoceļu uzturēšanu veic VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (LAU) atbilstoši deleģēšanas līgumam, kas būs spēkā līdz šā gada 31.decembrim, un paredz, ka no 2014.gada 1.janvāra SM deleģē LAU veikt tās kompetencē esošo valsts pārvaldes uzdevumu - valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu visā Latvijā.

"Ilgtermiņā apstākļos bez konkurences valstij netiek nodrošināta pārliecība, ka tā saņem valsts autoceļu uzturēšanas pakalpojumus visefektīvākajā veidā. Galvenais tirgus atvēršanas risinājuma ieguvums ir iespējamība, ka publiskā iepirkuma rezultātā pakalpojumu sniegšana tiktu veikta lētāk, nekā to šobrīd dara LAU," norāda ministrija.

Valsts autoceļu uzturēšanas pakalpojumu publiskajam iepirkumam un to komponentēm jeb lotēm tiks paredzēta maksimālā pieejamā finansējuma robeža, kas būtu vienāda ar vidēja termiņa budžetā paredzēto autoceļu ikdienas uzturēšanai pieejamo finansējumu jeb 61 miljonu eiro, tādā veidā nodrošinot, ka valsts autoceļu uzturēšanai nepieciešamais finansējums nepieaugs.

Paredzēts, ka tirgus dalībnieki konkurences apstākļos varēs nodrošināt valsts autoceļu ikdienas uzturēšanu izmaksu efektīvākā veidā, kas radītu izmaksu samazinājumu no 0,43375 miljoniem eiro pirmajā gadā līdz 2,035 miljoniem eiro otrajā un trešajā gadā. Potenciālos valsts autoceļu uzturēšanā ietaupītos līdzekļus varētu novirzīt papildus autoceļu uzturēšanas darbu veikšanai vai autoceļu remontdarbiem.

"Lai dotu iespēju komersantiem sagatavoties tirgus atvēršanai un pakalpojumu sniegšanas sākšanai, jāparedz iespēja noslēgt jaunu deleģēšanas līgumu līdz 2021.gada 30.jūnijam ar LAU," teikts informatīvajā ziņojumā. Likumā par autoceļiem papildus nepieciešams noteikt, ka tiesības veikt valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbus publiskā iepirkuma rezultātā būs iespējams iegūt laika periodam no 2021.gada 1.oktobra.

Lai būtu iespējama valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas tirgus atvēršana no 2021.gada vidus, publisko iepirkumu plānots veikt laika posmā no 2020.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 31.martam. Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas publiskā iepirkuma rezultātā noslēdzamā līguma termiņš paredzēts četri gadi un deviņi mēneši - no 2021.gada 1.oktobra līdz 2026.gada 30.jūnijam. Iepirkumu paredzēts organizēt pēc teritoriālā principa.