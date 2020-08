Utis, blusas, spalīši un citi "mošķi". Kā pasargāt savu bērnu?

Ja mājoklī ir dzīvnieks, tad to guļvietas un mīkstās mēbeles, uz kurām dzīvnieks uzturas mājā, regulāri nepieciešams tīrīt un kopt. Svarīgi parūpēties arī par mājdzīvnieka kažoku, to regulāri ķemmējot. Ņemot vērā to, ka ķemmējot no tā var izkrist blusu oliņas un kāpuri, to ieteicams darīt ārā. Lai preventīvi izvairītos no blusu parādīšanās mājoklī, vismaz reizi nedēļā ieteicams mājokli izsūkt ar putekļu sūcēju un nodrošināt grīdu mazgāšanu.