Kanalizācijā aizvien vērojami betona sanesumi. Kādas sekas ir atstājusi betona noplūde Vecrīgā?

Nepatīkamo skatu ar milzu betona peļķēm uz vecpilsētas bruģa pirmdien fiksēja garāmgājēji. Video un foto ar noplūdi izplatījās sociālajos tīklos. Sabiedrībā tie radīja zināmas bažas: kādas sekas šis notikums var atstāt uz vidi un arī kanalizācijas sistēmu, un, ja būs zaudējumi, – kas par to maksās?

Incidents notika Vāgnera namā veikto būvdarbu laikā. Ūdens un betona palieku maisījums, kas bija atsūknēts no būvobjekta, izplūda, sākot no nama Vāgnera ielā 4 līdz Kaļķu ielai – kanalizācijā iekļuva kopumā četri kubikmetri betona un daļa ūdens no betona maisījuma. Uzņēmums "Būvniecība 3a" steidza skalot kanalizācijas tīklus.