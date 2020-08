"Kalna svētību kopienas" apgrozījums pērn sasniedzis gandrīz 430 000 eiro

No minētajiem finanšu datiem izriet, ka biedrības budžetā pērn izveidojies pārpalikums 277 626 eiro apmērā.

Biedrības 2019. gada pārskatā lasāms, ka tā kopumā ziedojumos saņēmusi 361 828 eiro, no kuriem 349 000 eiro nākuši no Maltā reģistrētā uzņēmuma "B5 Holding limited", kas ir saistīts ar apdrošināšana jomu, proti, tas ir tiešā veidā pārstāvēts risku apdrošinātājā "Balcia Insurance". Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka šis uzņēmums pieder vienam no "Balcia insurance" patiesā labuma guvējiem, bijušajam padomes priekšsēdētājam Gintam Dandzbergam.