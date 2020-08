"Andrejs nebūtu tas, kas šādi nodarbinātu bērnus." Juris Cālītis izsakās par ažiotāžu Bruknā

"Manu cieņu mācītājs Andrejs Mediņš ir izpelnījies ar to, ka viņš ir viens no retajiem, vai pat vienīgais Latvijā, kas cīnās un grib palīdzēt cilvēkiem atbrīvoties no alkoholisma," komentējot ažiotāžu ap atklātajiem pārkāpumiem kristīgajā Bruknas "Kalna svētību kopienā", telekanālā "RīgaTV24" sacīja Latvijas universitātes docentu, Rīgas Reformātu-Brāļu Evaņģēliski luteriskās draudzes un Anglikāņu baznīcas Svētā Pestītāja draudzes mācītāju un biedrības "Zvannieku mājas" dibinātājs un idejas autors Juris Cālītis.