Bokseris Kristaps Zutis piesaka sevi mūzikas lauciņā ar skarbu dziesmu par politiku

Kā norāda dziesmas autori, skaņdarbs ar sarkasmu un spilgtiem epitetiem ilustrē Latvijas politiskajā vidē notiekošo, liekot aizdomāties par to, cik lielā mērā ikviens no mums, iesaistoties pilsoniskajās aktivitātēs, tostarp izdarot izvēli, par ko balsot vēlēšanās, varam ietekmēt savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti un to, kādā valstī un pilsētā dzīvojam.