Septembrī trīs Zodiaka zīmes var saņemt vissmagākos likteņa triecienus

Gaidāmais septembris būs grūts mēnesis trim Zodiaka zīmēm: viņiem būs jāpiedzīvo smagi likteņa triecieni. No kurienes tos gaidīt? Kā tiem sagatavoties? Ir nepieciešams rūpīgi izpētīt astrologu brīdinājumus un ieteikumus, lai samazinātu zvaigznāju negatīvo ietekmi rudens sākumā.

Vēzis

Vēzis ienīst sakāvi jebkurā dzīves jomā, viņam ir grūti pieņemt savas neveiksmes. Liktenis nolēma šoruden pārbaudīt viņu par morālo spēku. No septembra pirmajām dienām viss izkritīs no rokām. Vēzi var nomierināt tikai tas, ka visas neveiksmes neradīs nopietnus zaudējumus. Vēzis nezaudēs ģimeni vai darbu, veselība necietīs. No neveiksmēm nebūs iespējams izvairīties, jo nav iespējams pilnībā pasargāt sevi no apkārtējās pasaules. Jums ir jāmēģina garīgi noskaņoties gaidāmajām grūtībām un saprast, ka tās tikai nomierinās garu.

Ūdensvīrs

Ūdensvīrs nezina, kā zaudēt, un vienmēr to atsakās no savas vainas, vainojot kādu citu. Visums mīl tikai drosmīgus un neatkarīgus cilvēkus, un tas jau ir nolēmis Ūdensvīriem sniegt mācību. Sūtīs pārbaudījumus, līdz viņš sāks atzīt, ka kādam citam ir taisnība, līdz viņš sāks mācīties no savām kļūdām. Kā no tā izvairīties? Tas ir ļoti vienkārši: jums pašam jāveic rūpīgs darbs. Ja Ūdensvīrs var saprast savus trūkumus un atbrīvoties no tiem, tad Visumam vienkārši nebūs pamata viņu "sist".

Zivis

Zivīm patīk sevi žēlot. Katru neveiksmi viņi pilnībā uzņemas uz sava rēķina un nekavējoties sāk izmēģināt upura lomu un cieš. Visums šādu uzvedību neveicina. Zināms sevis žēlums ir piemērots, bet drīzāk tam vajadzētu būt līdzjūtībai no ārpuses. Pašam cilvēkam jābūt savāktam, koncentrētam un aizņemtam ar biznesu. Īpaši sarežģītas situācijas! Zivis ir vienīgā zīme, kurai astrologi var nosaukt konkrētu jomu, kurā gaidāmas briesmas - tā ir vide, sabiedrība. "Sitieni" nāks no cilvēkiem, pat no tuvākajiem. Zivis bieži apvainos, viņi savā darbā veiks "netīrus trikus". Tikai pašas Zivis izlemj: izturēt šos pārbaudījumus un savaldīties vai vienkārši noslēgties visu septembri no cilvēkiem.