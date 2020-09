SPKC skaidro influenceres Armaņevas kā ekspertes izvēli. Cilvēki joprojām sašutuši un gatavo oficiālu vēstuli

Viena no vēstnesēm ir influencere Maija Armaņeva, kuras vārds publiskajā telpā izskanējis saistībā ar vairākiem skandāliem . Vairāki pašmāju influenceri apsūdz Armaņevu sekotāju pirkšanā, kā arī sava influencēšanas biznesa mākslīgā “uzpūšanā”. Tāpat Armaņeva publiski saķērusies ar populāro zīmolu “Madara”, kuru apsūdzējusi savas idejas zādzībā.

Vairāki cilvēki sociālajos tīklos vērsuši uzmanību uz to, ka Armaņeva iepriekš paudusi nostāju par Covid-19 kā viltus ziņām.

"Paldies par Jūsu viedokli, mēs to cienām un saprotam. Lai izvairītos no dažādiem riskiem un iespējamām veselības problēmām, izmantojot dažādus skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumus, vēlējāmies uzrunāt un aicināt cilvēkus pievērst uzmanību šo pakalpojumu kvalitātei un drošībai. Skaidrošanai dažādām mērķa grupām pamatā tika piesaistīti dažādi nozares eksperti, tostarp Veselības inspekcijas, Latvijas Kosmētiķu un kosmetologu asociācijas, Latvijas Skaistumkopšanas speciālistu asociācijas, Latvijas Tetovēšanas biedrības, Manikīra un pedikīra asociācijas pārstāvji un speciālisti, kā arī dermatologi un infektologi. Taču vienlaikus mēs apzināmies, ka ekspertu viedokļos ne vienmēr ieklausās tā mērķauditorija, kas pakļauta vislielākajam riskam, tāpēc tika izvēlēti arī citi kanāli, kam ir ietekme tieši uz šo auditoriju un kas dalās ar to sociālajos tīklos.