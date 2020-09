Tallinas mūzikas festivālā starp apmeklētājiem bijis Covid-19 slimnieks

"Vēlamies jūs informēt, ka vienai personai, kura piedalījās festivālā, konstatēts Covid-19. Jau ir noteiktas viņa kontaktpersonas un Veselības departaments ir ar tām sazinājies. Visi no šīm kontaktpersonām jau ir pārbaudīti un ieguvuši Covid-19 negatīvus testus, kā arī tie, kuriem ieteikts palikt mājās, ievēro pašizolāciju," rakstīts paziņojumā.

"Tallinas mūzikas nedēļa" notika no pagājušās ceturtdienas līdz svētdienai. Festivālā piedalījās aptuveni 140 mākslinieki no astoņām Eiropas valstīm, uzstājoties 25 koncertvietās un klubos. Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku apmeklētāju un mākslinieku drošību, daļa no vakara mūzikas programmām tika pārvietotas uz brīvdabas estrādi.