Ar Covid-19 inficējušies vēl trīs "Maxima" veikala Olainē darbinieki

Kaut veikala apmeklētājiem saslimšanas risks tiek novērtēts kā zems, SPKC aicina minētā veikala apmeklētājus, kuri to apmeklēja no 24. augusta līdz 29. augustam, novērot veselību. Ja tiek novēroti akūtas elpceļu infekcijas slimības simptomi, jāsazinās ar savu ģimenes ārstu un jāveic izmeklēšana uz Covid-19.

Ikvienam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Iepriekš ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darba dienās laikā no plkst. 8 līdz plkst. 20, sestdienās laikā no plkst. 9 līdz plkst. 15 un svētdienās laikā no plkst. 9 līdz plkst. 12.