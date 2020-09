Nejaušības pēc nokļuva Bruknā... Jāņa stāsts par piedzīvoto Mediņa kopienā

"No inspekcijas šobrīd visas lietas materiāli, sarunu protokolus ar bērniem esam nosūtījuši izvērtēšanai Valsts policijai, kā arī esam nosūtījuši vēstules un sarunu protokolus tām bāriņtiesām, kuru bērni atradās Bruknā. No mūsu puses šobrīd mēs neveicam nekādas darbības, tā kā gaidām kādas atbildes no policijas un arī no bāriņtiesām," žurnālistiem bilst VBTAI Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore Evija Rācene.