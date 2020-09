Vaidere: Baltkrievijas opozīcijā trūkst harismātiska un spēcīga līdera

Vaideres ieskatā par labu ziņu var uzskatīt Baltkrievijas opozīcijas politiķes Marijas Koļesņikovas paziņoto par jaunas partijas dibināšanu, kas centīsies panākt reformas valstī. Vaideres ieskatā, vienīgais veids, kā varētu iziet no krīzes Baltkrievijā, ir atkārtotas un demokrātiskas vēlēšanas, kurās piedalās arī novērotāji.

"Viņa marš bruņuvestē ar ieroci rokās, kur tika iesaistīts arī viņa pusaugu dēls, to var nosaukt par vismaz dīvainu rīcību. Mēs varam iedomāties, ko viņš ar šādu žestu demonstrē - būtībā tā ir vēršanās pret savu tautu," norādīja Vaidere.

Vaidere akcentēja, ka jāturpina piemērot sankcijas un arī ES vajadzētu vienoties par kopīgām un vienotām sankcijām. Viņas ieskatā, runas par to, ka sankcijas bloka dalībvalstīs varētu vērst pret 20 amatpersonām, neiekļaujot Lukašenko sarakstā, atstāj vietu jautājumiem. Tāpēc, politiķe norādīja, ka jāturpina darbs un diskusijas.

Politiķe atgādināja, ka kopā ar cietiem EP deputātiem augusta vidū tika parakstīts publisks paziņojums, ka deputāti pieprasa starptautiski izmeklēt vardarbību, kas no varas iestāžu puses ir vērstas pret protestētājiem. EP deputāti ir pieprasījuši, lai tiktu izveidota izmeklēšanas komisija un faktu izmeklēšanas komisija.

Vaidere akcentēja, ka ES lēmusi piešķirt Baltkrievijai 53 miljonus eiro, no tiem 50 miljoni eiro paredzēti cīņai ar Covid-19, divi miljoni - to personu atbalstam, kas cietušas notikumos Baltkrievijā, savukārt viens miljons eiro iezīmēts brīvās preses atbalstam. Politiķes ieskatā, jautājums par to, kas būs šo finanšu līdzekļu saņēmējs, ir nopietns. Pēc Vaideres paustā, nodot Lukašenko rīcībā vairākus desmitus miljonu, nebūtu uzskatāms par prātīgu soli.