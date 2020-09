"Nekā personīga": PV plāno mainīt nosaukumu. Rebrendingā iesaistīts uzņēmums, kurā darbojas Lembergam pietuvināta persona

Viens no tās pārstāvjiem Jānis Austriņš publiski zināms ne tikai kā PR speciālists, bet arī Aivara Lemberga meitas vīrs. Viņš pirms trim gadiem arī piedalījies vilcienu elektrifikācijas ieceres prezentēšanā. Tolaik tas bija lielākais investīciju projekts un par to interesējās visi ar tranzītbiznesu saistītie uzņēmēji.

Savukārt satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) raidījumā sacīja, ka, viņaprāt, PV jaunais stils un ar to saistītie jautājumi vēl nav apstiprināti un "līdz ar to nekāda komunikācija par to nenotiek".