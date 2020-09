Kādu ēdienu dot bērnam līdzi uz skolu?

Lai neraizētos par to, ko katru rītu ievietot pusdienu kastē, ieplānojiet tās saturu jau iepriekš. Ar savu bērnu jūs varat izveidot nedēļas ēdienkarti un piestiprināt to pie ledusskapja - tad bērns var jums palīdzēt sagatavot pusdienas rītdienai.

Ir arī svarīgi izvēlēties kvalitatīvu pusdienu kastīti kopā ar bērnu no videi draudzīgiem materiāliem. Ir svarīgi, lai tajā būtu vairāki nodalījumi un lai bērnam būtu ērti to izmantot. Noteikti dodiet bērnam līdzi dažas mitrās salvetes!

Jums vajadzētu arī rūpēties par vidi un to, ka mēs neradām nevajadzīgus atkritumus, nemetiet ēdienu laukā! Ja kādā no dienām kaut kas palika neapēsts, nedēļas beigās apspriediet to ar savu bērnu: ēdiens nebija garšīgs, bērnam nebija laika to ēst vai tas bija neērti? Nākamnedēļ var kaut ko mainīt. Atcerieties - par mūsu bērnu gastronomiskajiem ieradumiem esam atbildīgi mēs, vecāki, un no tā ir atkarīga mūsu bērnu veselība!