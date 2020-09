Nakts brauciena laikā Rīgā slēgs Krasta ielu

Satiksme tiks slēgta no šodienas plkst. 22 līdz 13. septembra plkst. 1.30.

Satiksmi slēgs Krasta ielā, posmā un virzienā no Ogres ielas līdz Salu tiltam, posmā un virzienā no Jēzusbaznīcas ielas līdz Ogres ielai, Ģenerāļa Radziņa krastmalā virzienā uz Krasta ielu, ka arī tiks slēgtas nobrauktuves no Salu tilta un Dienvidu tilta uz Krasta ielu.