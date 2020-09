Sākta parakstu vākšana par "Pasažieru vilciens" zīmola saglabāšanu

Jaunā AS "Pasažieru vilciens" elektrovilciena modelis, kuru dāvanā no uzņēmuma AS "Škoda Vagonka" valdes priekšsēdētāja saņēma satiksmes ministrs, tādējādi pirmo reizi plašākai publikai Latvijā atrādot topošo vilcienu dizainu.

FOTO: Ieva Leiniša/LETA