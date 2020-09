Raidījums: Eksperiments ar Rīgas domes atlaidēm vilcienos beidzas ar 560 000 eiro lieliem zaudējumiem valsts budžetam

"Šinī gadījumā vērsties pret pusi, kas ir radījusi kaut kādus negūtus ieņēmumus var vērsties tā puse, kam šie ieņēmumi nav bijuši. Šajā gadījumā to varēja darīt un to arī izdarīja "Pasažieru vilciens"," norādīja Autotransporta direkcija valdes priekšsēdētājs Kristians Godiņš.

"Vai jūs nejūtat kaut kādu savu atbildību, kā padomes vai kapitāldaļu turētājs par to, ka ir sanācis tā, ka tie 560 tūkstoši ir faktiski izkūpējuši gaisā? Jūs man tagad uzdodat provokatīvus jautājumus? Kapitāla daļu turētājam nav jāpieņem lēmumi šajā jautājumā. Tā ir pirmā atbildes daļa. Un otrā atbildes daļa ir, ka Sabiedriskā transporta padome manuprāt vienmēr nepārprotami ir norādījusi, tad kad puses par šo jautājumu ir padomē vērsušās, kā šis jautājums mūsu prāt būtu risināms," sacīja Merirands.

"Man neliekas interesanti, man ir tā pārliecība, sekojot tai situācijai beidzamos gadus, ir, ka vienošanās, kāda viņa noslēgta ir, bija, ka no tās nepārprotami neizriet, ka Rīgas domei ir pienākums šo te summu maksāt, tur bija teikts, ka var pārskatīt dotācijas apjomu. Otrkārt, ka tas ko varēja darīt, ir pārtraukt šo te vienošanos ātrāk, tikko tas apjoms, ko Rīgas dome bija samaksājusi, bija izsmelts un nepaļauties uz to, ka Rīgas dome to samaksās kaut kad nākotnē," viņš atzīmēja.