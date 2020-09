Eižēnija strādā kompānija, kas veido robotus. Viņai radās ideja - kā būtu, ja viņa izveidotu Romānu no jauna. Sieviete sakopoja tūkstošiem sava labākā drauga īsziņas un vēstules, palūdza tuviem draugiem un ģimenei arī dalīties ar viņu sarakstēm ar Romānu. To visu viņa programmēja MI veidolā, ko viņa bija radījusi, apkopojot vairākus tērzēšanas robotus.

Jāatzīst, ka "Replikas" mērķis nodrošināt digitālu uzticības personu ir visai cēls, bet lielākajai daļai tērzēšanas robotu ir līdzīgi emocionālās inteliģences elementi neatkarīgi no to izmantošanas mērķa. Šī iemesla dēļ mēs visi esam kādreiz sarunājušies ar "Siri" vai "Google". Tikai retais "iPhone" īpašnieks nav pajautājis iestrādātajam personīgajam asistentam, lai pastāsta kādu joku.

Eiropas novecošanas ziņojuma dati liecina, ka eiropieši, kas vecāki par 65 gadiem, līdz 2060. gadam sasniegs teju 30% no visu iedzīvotāju skaita. Tiek lēsts, ka puse no pensionāriem būs tieši sievietes, kas vecākas par 75 gadiem un dzīvos vienas. Līdz ar to emocionāli inteliģentas tehnoloģijas varētu kalpot kā viens no risinājumiem draudošajai vientulības epidēmijai.