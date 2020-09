Pabeigta seguma atjaunošana uz sešiem reģionālajiem autoceļiem

Seguma atjaunošana veikta uz autoceļa Ainaži-Matīši (P15) posmā no Staiceles līdz Alojai, uz autoceļa Litene-Alūksne (P43) posmā no Kāršu purva līdz Alūksnei, autoceļa Rīgas HES-Pulkarne (P90) posmā no rotācijas apļa līdz autoceļam Ķekava - Skaistkalne (P89), autoceļa Rēzekne-Dagda (P55) posmā gar Rāznas ezeru, autoceļa Siliņi-Aknīste-Lietuvas robeža (P74) posmā no krustojuma ar autoceļu Leimaņi-Mežgale-Grāvīši (V790) līdz Aknīstei un uz autoceļa Kuldīga-Alsunga-Jūrkalne (P119) Priedainē pie Kuldīgas.