Video ⟩ Tarzāna mīļākā šova tiešraidē uztaisa grūtniecības testu. Zināms rezultāts

Atgādinām, ka Tarzāns esot uzaicinājis pie sevis uz mājām divas sievietes, kuras Koroļovai un viņas vīram nozagušas dārglietas vairāku tūkstošu vērtībā. Tāpat tapa zināms, ka viena no sievietēm - Anastasija Šuļženko - no Tarzāna it kā esot stāvoklī.