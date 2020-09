"Šis klusums mani spīdzina." Seniors pēc sievas nāves neparastā veidā meklē draugus

75 gadus vecais Tonijs Viljams no Altonas pilsēta Lielbritānijā nesen zaudējis savu sievu Džo. Sieviete mirusi 75 gadu vecumā, cīņā ar aizkuņģa dziedzera vēzi. Kopš tā laika Toniju ir pārņēmusi vientulība un vīrietim nav neviena ar ko parunāt, lai to izkliedētu, taču vīrietis ir atradis veidu, ka to labot, vēsta portāls "Bored Panda".