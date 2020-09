"Noziedznieka seja bija redzama ekrānā." Palaidnīgs pērtiķis ar zagtu telefonu uzņem selfijus

Sestdienas rītā Zakrids pamanījis, ka no viņa istabas pazudis telefons. Telefona vāciņu viņš atrada mētājamies zem gultas un nekas nav liecinājis par zādzību.

Nākamajā dienā netālu no mājām viņa tēvs manījis mērkaķi, tāpēc jaunietis devies pārmeklēt tuvējo mežu. Zvanot no brāļa telefona, Zakrids atradis pazudušo ierīci nomestu dubļos zem palmas. Puisis bijis visai pārsteigts, kad telefonā atradis, ka nebēdnis, kas to nočiepis, atstājis par piemiņu lērumu fotogrāfiju un video.