Igaunijā 36 jauni inficēšanās gadījumi ar Covid-19, Lietuvā - 61

Līdz ar to apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits Igaunijā sasniedzis 2814. Atveseļošanās apstiprināta 1808 cilvēkiem.

No 36 jaunatklātajiem gadījumiem vienā gadījumā inficējusies persona atgriezusies no ārzemēm, desmit gadījumos inficēšanās notikusi saskarsmē ar zināmām personām, kurām vīruss atklāts jau iepriekš, četros gadījumos inficētie piedalījušies bērēs Tartu apriņķī, līdz ar to inficēti jau desmit šo bēru dalībnieki, bet par pārējiem gadījumiem pagaidām nav ziņu, kur varētu būt notikusi inficēšanās.