Eiropas čempionāta astotdaļfinālu sasniedz arī Šmēdiņš/Samoilovs

Astotdaļfinālā Samoilovs/Šmēdiņš tiksies ar 11.numuru no Krievijas Ņikita Ļamins/Tarass Miskivs, bet Pļaviņš/Točs lūkos pārspēt olimpiskos vicečempionus no Itālijas Daniele Lupo/Paolo Nikolai, kuri izlikti ar piekto numuru.

Mihails Samoilovs un Aleksandrs Solovejs (30.) C grupas otrajā spēlē ar 1-2 (21:16, 19:21, 14:16) piekāpās Polijas duetam Mihals Brils/Mikolajs Miščuks (19.), kamēr ar 24.numuru izliktie Matīss Gabdulļins/Artūrs Rinkevičs ar 0-2 (14:21, 13:21) zaudēja sacensību 25.numuram no Šveices Marko Kratigers/Florians Brēers. Šis duets pirms nedēļas Nīderlandes pilsētā Utrehtā uzvarēja "King of the Court" sacensībās.