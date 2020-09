Eksperts: Baltkrievijas vēstnieka atstādināšana liecina, ka daļa diplomātu nepiekrīt Lukašenko īstenotajai politikai

"Tas ir skaidrs signāls un neizslēdzu iespēju, ka minētajiem trīs diplomātiem pievienosies arī citi. Baltkrievijas vēstnieki redz, kā dzīvo pārējā pasaule, tāpēc nav pārsteigums, ja viņiem iztrūkst simpātijas pret pastāvošo Baltkrievijas režīmu," sacīja Kapustāns, norādot, ka, no otras puses, tieši režīms kā darba devējs viņus komandē.

Runājot par to, vai vēstnieka atstādināšanu no amata var uzskatīt par žestu Latvijai, ārlietu eksperts atbildēja noraidoši. Viņa ieskatā, Baltkrievijas atbildes žests būtu noteikt ieceļošanas ierobežojumus amatpersonām no Latvijas.