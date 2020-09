Kā katra Zodiaka zīme uzvedas iepazīšanās portālos

Iepazīšanās portāli nav nekāds jaunums - "Tinder" zina gandrīz visi, taču katrs no to izmantotājiem sevi cenšas parādīt no labākās puses. Uzzini, kādas fotogrāfijas un profila biogrāfijas visbiežāk raksturīgas katrai Zodiaka zīmei, vēsta portāls "Wday".