Botsvānas mirušo ziloņu mistērija: atklāts bojāejas iemesls

Jau ziņots , ka ziloņu mirstīgās atliekas tikušas atrastas neskartas, tāpēc varasiestādes izslēgušas versiju, ka vainojami malumednieki. Dabas aizstāvju organizācija "Elephants without Borders" (EWB), kura regulāri uzņem attēlus no putna lidojuma, jau šī gada maija sākumā cēla trauksmi. Fotogrāfijās bija redzams, ka mirst visu vecumu ziloņi.

Pēc Dienvidāfrikas Republikā, Kanādā, Zimbabvē un ASV laboratorijās veiktām analīzēm noskaidrots, ka 330 ziloņu nāves iemesls ir zilaļģes, ko dzīvnieki uzņēmuši, dzerot ūdeni. Daudzi no beigtajiem ziloņiem tika atrasti netālu no ūdens dzeršanas vietām.

Tomēr pētniekiem vēl nav atbildes uz daudziem jautājumiem, piemēram, kāpēc no toksīniem miruši tikai ziloņi un kāpēc tikai konkrētā apvidū.

Malumednieku dēļ ziloņu skaits Āfrikā sarūk. Taču Botsvānā, kur mīt trešā daļa no visiem Āfrikas ziloņiem, vērojama pretēja tendence - kopš 90. gadu beigām ziloņu populācija tur pieaugusi no 80 000 līdz 130 000. Tomēr ziloņi ir traucēklis zemniekiem, jo izbradā to apsētos laukus.