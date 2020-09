"Mums bija episka mēroga nacionāla traģēdija, ko mēs nevarēsim tik drīz aizmirst." Itāļi dara visu iespējamo, lai novērstu Covid-19 otro vilni

Itālija ir viena no retajām Eiropas valstīm, kura pagaidām nav saskārusies ar strauju Covid-19 saslimšanas gadījumu skaita pieaugumu. Itāļi bija pirmie ārpus Āzijas robežām, kas izjuta pandēmijas triecienu. Itālija, pateicoties iegūtajai "šokējošajai pieredzei", pagaidām visai veiksmīgi tiek galā ar Covid-19 otrā viļņa novēršanu. To gan nevar teikt par Itālijas kaimiņvalstīm, vēstī "The Wall Street Journal".