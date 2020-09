"Kails Ritenhauss vēstūrē ieies kopā ar to drosmīgo, nezināmo patriotu, kurš izšāva "šāvienu, ko dzirdēja visā pasaulē", mikroblogošanas vietnē "Twitter" rakstīja galvenais advokāts Džons Pīrss, atsaucoties uz frāzi par pirmo šāvienu ASV Neatkarības kara laikā.

Taču šī dramatiskā retorika, kas palīdzējusi savākt gandrīz divus miljonus dolāru Ritenhausa aizstāvēšanai, varētu nestrādāt uz zvērinātajiem, kuri lems par apsūdzībām, par kurām pusaudzi var notiesāt ar mūža ieslodzījumu. Tieslietu eksperti norāda, ka pastāv lieli riski, salīdzinoši vienkāršu pašaizsardzības lietu pārvēršot cīņā par brīvību, kurā sadzirdamas atbalsis no Donalda Trampa pārvēlēšanas tēmas par "likumu un kārtību".

Ritenhausa augstā profila aizsardzības komanda, ko vada Pīrss un Lina Wuda, atteicās "The Associated Press" komentēt savu stratēģiju pirms pusaudža nākamās tiesas sēdes piektdien, 25. septembrī, kurā lems, vai viņu no Ilinoisas štata nogādāt Viskonsīnā.