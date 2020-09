Pazīmes, ka suns ir garlaikots

Kā novērst to, ka suns jūtas garlaikots?

"Jūs atnākat mājās, redzat, ka kaut kas ir sagrauzts, norādāt uz to un sodāt suni. Pirmkārt, suns nobīstas no jūsu reakcijas. Otrkārt, atkārtojoties tai situācijai, kad piemēram, kaut kas istabā ir saplīsis un tajā ienāk saimnieks, suns nespēs atšķirt savu rīcību jau no rezultāta. Cilvēki suņa reakciju pārprot, esot pārliecināti, ka suns "jūtas vainīgs" un zina, ko ir nodarījis. Bet "vainīgas" sejas ir vienkārši bailes," sacīja kinoloģe.

Kā jau minēts suņa garlaikošanās izskaušanai ir nepieciešama fiziska un mentāla slodze. Jautāta par suņa mentālo slodzi, eksperte skaidro, ka to var panākt ar dažādām apmācībām un spēlēm. Tāpat to palīdzot nodrošināt arī pastaigu maršruta maiņas.

Suns ir radīts aktīvam dzīves veidam un darbībai

Protams, aktīvs dzīves veids visvairāk ir nepieciešams darba suņiem, medību suņiem un to šķirņu suņiem, kuri ir radīti aktīvai sadarbībai ar saimnieku, bet kinoloģe uzsver, ka sunim, neatkarīgi no sugas, ir nepieciešama aktivitāte.

Kad suns paliek vienatnē, tam vajag rotaļlietas

"Ir arī ļoti aktīvi suņi, kurus pirms došanās uz darbu vēl izvedam pastaigā, bet viņam tik un tā ir nepieciešamas vēl aktivitātes, līdz ar to vajag atstāt arī rotaļlietas, lai sunim ir ar ko nodarboties. It sevišķi tas tā ir jauniem suņiem - līdz divu, trīs gadu vecumam. Tie grib pētīt, ņemties. Piemēram, var atstāt kartona kastes, kuras ir piepildītas ar mantām, lai suns darbojas," skaidro speciāliste.

Kā izvairīties no suņa pārāk biežiem uzmanības meklējumiem?

Eksperte arī aicina saimniekus atbrīvoties no vainas apziņas: "Saimnieks atnāk no darba un divas, trīs stundas velta nedalītu uzmanību sunim. Mīlulis tad pierod, ka saimnieks ir izklaides objekts. Līdz ar to ir jāiemāca mīluli pieņemt to, ka saimnieks neatbild uz tā bakstīšanos. Vajag sev noņemt vainas apziņu. Fakts, ka suns visu dienu ir bijis viens pats, nenozīmē, ka man tagad trīs stundas to ir jāizklaidē."