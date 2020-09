"Uzsviest drosmei!" Ko "Latvenergo" vadība ar Martinsonu apsprieda bēdīgi slavenajā Taureņu pirtī?

Ar šodienas acīm skatoties, droši vien es nebūtu tur devies... Pilnīgi noteikti nebūtu devies, zinot visus vēlākos notikumus, zinot arī to, cik liels darbs ir ieguldīts šobrīd izmeklēšanā un arī šo sarunu izmeklēšanā.

Taču iepriekš minētā nebija vienīgā Žīgura tikšanās ar Martinsonu atpūtas kompleksā "Taureņi". Lēmumā par lietas izbeigšanu rakstīts: "2015. gada 9. jūlijā Žīgurs un Kuņickis ar Martinsonu runāja par Žīgura un Kuņicka pilnvarām "Latvenergo". Martinsons sarunā norādīja, ka viņš ar Danu (saskaņā ar kriminālprocesā noskaidrotu informāciju – Danu Reiznieci-Ozolu) izbrauks uz Itāliju un visu izrunās, savukārt Žīgurs informēja, ka varbūt viņai vajadzētu uzsviest drosmei, uz ko Martinsons atbildēja, ka viņš to arī darīs, par katru piecdesmit (iespējams, domāts 50 000 eiro). Tālāk sarunā Martinsons informēja, ka ar Danu viņš tiksies 15.-16.augustā Itālijā."

Par šo sarunu "Latvenergo" vadītājs skaidro: "Latviešu valodā ir ļoti daudz dažādu izteicienu. Un "uzsviest drosmei" man no jaunības gadiem apzīmē to, ka tajā brīdī, kad puisis iet uzlūgt meiteni uz deju un viņam nav dūšas, un meitene ir ļoti skaista, tad nu ierauj mazu mēriņu.

Vaicāts, kā viņš to zina un vai kādreiz par to ir pajautājis Martinsonam vai bijušajai ekonomikas ministrei Danai Reizniecei-Ozolai (ZZS), Žīgurs atbild: "Nē. Nekad. (..) Nekad man tas nav ienācis prātā kaut ko tādu prasīt. Es vienmēr esmu ļoti augstu vērtējis Danu Reiznieci-Ozolu un nekad neesmu iesaistījies šādās sarunās ar viņu."

KNAB konstatēja, ka gan Reizniece-Ozola, gan Martinsons no 2015. gada 13. augusta līdz 16. augustam tiešām atradās blakus Milānai, Itālijā. Tomēr nekādu citu informāciju, kas pierādītu, ka abi Itālijā tikās, KNAB neieguva. Pati politiķe liecināja, ka viņai ar Martinsonu Itālijā nav bijusi nekāda veida tikšanās, arī Latvijā vai citur Martinsons ar viņu neesot mēģinājis tikties, neviens nekādā veidā viņu nav uzrunājis, lai šāda veida tikšanās notiktu.

"Arī veicot no kredītiestādēm kriminālprocesā saņemto Reiznieces-Ozolas kontu analīzi, (..) netika iegūta nekāda informācija, kas pierādītu iespējamu kukuļa saņemšanu no Martinsona vai citām personām viņa uzdevumā (..) par labvēlības izrādīšanu noteiktu personu ievēlēšanas procesā jeb citāda veida atbalsta sniegšanu, esot Latvijas Republikas ekonomikas ministra amatā. Attiecībā par iespējamo kukuļdošanu Reizniecei-Ozolai, pratināts personas, pret kuru uzsākts kriminālprocess statusā, Martinsons izmantoja savas kriminālprocesuālās tiesības un no liecību sniegšanas atteicās," teikts KNAB lēmumā.