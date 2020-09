Nopludinātie "FINCen" dokumenti: Ar Latvijas firmu saistītu kuģi īsi pirms nogrimšanas apdrošina par 15 miljoniem dolāru

Savukārt firma “Baltreids” pirms sižeta nonākšanas ēterā mums izteikusi brīdinājumu par to, ka no žurnālistiem piedzīs tai negatīvas publicitātes dēļ radītos zaudējumus. “Nekā personīga” izmeklēšanas gaitā, kā arī no “Buzzfeed” un ICIJ iegūtajiem FINCen dokumentiem noskaidrotie fakti pierāda Latvijas uzņēmuma saistību ar aizdomīgajiem darījumiem. Tas mums draudus liek uztvert par centieniem apklusināt un iebiedēt žurnālistus.